Буран и метель заблокировали ключевые трассы на востоке Казахстана
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай предупредила жителей региона о сложной ситуации из-за ухудшения погоды. Так, по их данным, из-за сильного бурана и метели пришлось закрыть движение по автодорогам, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным за 6 февраля 2026 года, введено временное ограничение движения на следующих автодорогах:
- "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" – участок км 615-768 (от границы области Жетысу до города Аягоз);
- "Таскескен – Бахты – граница КНР (п/п Бахты)" – участок км 0-75 (от поворота на село Таскескен до села Урджар).
"В настоящее время на трассах наблюдаются сложные погодные условия: буран, низовая метель, резко снижена видимость".Пресс-служба ДП области Абай
Сотрудники полиции настоятельно просят граждан сохранять спокойствие и воздержаться от поездок в указанных направлениях.
"Ограничения введены исключительно в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения".Пресс-служба ДП области Абай
Также казахстанцев попросили следить за официальной информацией и обновлениями о состоянии дорог.
Непогода бушует и в других регионах страны. Ранее предупреждение было разослано жителям Карагандинской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript