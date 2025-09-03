На востоке Казахстана решили сузить трассы

Искусственное сужение дорог – новый способ борьбы с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) в области Абай. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы областного Департамента полиции (ДП).

Так, на опасных участках дорог, включая трассу Омск – Майкапчагай, внедряется метод искусственного сужения проезжей части.

Такая мера, по мнению стражей порядка, заставляет водителей снижать скорость и быть предельно внимательными, что значительно повышает безопасность движения.

Особое внимание уделяется предупреждению случаев сна и усталости за рулем – одной из скрытых, но крайне опасных причин дорожно-транспортных происшествий.

Параллельно сотрудники дорожно-патрульной полиции проводят профилактические беседы с водителями.

"Главная цель предпринимаемых мер – сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечение порядка и безопасности на дорогах региона". Пресс-служба ДП области Абай

