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В Шымкенте около 4 тысяч пациентов не получали положенные им бесплатные лекарства

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 20:19 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Шымкента выявила нарушения в обеспечении бесплатными лекарственными средствами пациентов, состоящих на диспансерном учете в местных поликлиниках, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в ходе проверки установлено, что около 4 тыс. пациентов в 12 городских поликлиниках не получали положенные им бесплатные медикаменты. По результатам надзорных мероприятий 3915 пациентов были обеспечены необходимыми лекарствами.

"12 главных врачей привлечены к административной ответственности по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (нарушение правил фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств и медицинских изделий), общая сумма штрафов превысила 2 миллиона тенге", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, 108 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что более 14 млрд тенге задолжали больницы Астаны поставщикам лекарств и медизделий. 

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