Бывший знакомый позвонил казахстанке около 300 раз с разных номеров и угодил в ИВС

Сотрудники Департамента полиции Мангистауской области проверяют ряд фактов незаконного преследования граждан – сталкинга. Подробностями сегодня, 6 февраля 2026 года, поделились в пресс-службе ДП региона, сообщает Zakon.kz.

Так, 3 февраля в Управление полиции Актау обратилась жительница Мангистауской области. В заявлении указано, что ее бывший знакомый с октября 2024 года, несмотря на отказ потерпевшей, преследовал ее, неоднократно звонил с различных абонентских номеров и пытался установить контакт против ее воли.

Также подозреваемый приходил по месту жительства потерпевшей, на ее работу и в развлекательные заведения Актау, тем самым причиняя ей беспокойство. По словам заявительницы, подозреваемый совершил около 300 звонков с разных номеров.

"По данному факту начато досудебное расследование по факту незаконного преследования, предусмотренного Уголовным кодексом РК. В ходе расследования установлено, что в отношении подозреваемого было вынесено защитное предписание, и он был поставлен на профилактический учет. Однако он не прекратил свои действия и продолжил преследовать потерпевшую. В связи с этим по факту нарушения защитного предписания был составлен административный протокол. В настоящее время гражданин водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Актау". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Вместе с тем в регионе зарегистрирован еще один факт сталкинга.

По данным полиции, 13 января в департамент полиции области через информационную систему "Е-өтініш" обратилась гражданка 1987 г. р. с заявлением о привлечении к ответственности своего бывшего знакомого.

По словам заявительницы, она состояла в отношениях с подозреваемым с декабря 2022 года. Однако с 2025 года отношения были прекращены, несмотря на это мужчина, вопреки ее воле, пытался установить контакт, следил за ней и продолжал незаконное преследование.

"По данному факту в Отделе полиции Мунайлинского района зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного преследования, предусмотренного Уголовным кодексом РК. В ходе досудебного расследования установлено, что ранее потерпевшая уже обращалась в полицию. В частности, по факту, произошедшему в апреле 2025 года, подозреваемый был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство с назначением штрафа. Кроме того, в мае 2025 года на основании заявления потерпевшей он был привлечен к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и подвергнут аресту сроком на 15 суток". Пресс-служба ДП Мангистауской области

По информации полицейских, согласно представленным видеозаписям, факты незаконного преследования имели место до июля 2025 года.

3 февраля 2026 года в МВД напомнили казахстанцам, какое наказание грозит за сталкинг.