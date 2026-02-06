#Казахстан в сравнении
Общество

Жанатас под ударом стихии: жителей города просят не покидать дома

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:51 Фото: pexels
Ураган не на шутку разошелся в городе Жанатас. Утром 6 февраля 2026 года сильнейший ветер прошелся по улицам городам, снося крыши домов, срывая провода и ломая деревья, сообщает Zakon.kz.

Устрашающими кадрами в социальных сетях активно делятся испуганные местные жители.

В акимате Сарысуского района Жамбылской области после произошедшего выступили с важным объявлением.

"В связи с сильным ветром, наблюдающимся 6 февраля, в городе зафиксированы случаи срыва крыш с некоторых многоэтажных жилых домов. В целях обеспечения безопасности просим вас без крайней необходимости не выходить на улицу, а также соблюдать осторожность при передвижении по городу".Пресс-служба акимата Сарысуского района

Также из-за непогоды изменились планы у школьников.

"Занятия в городских школах, проводимые в утреннюю смену, перенесены на дистанционное обучение", – добавили в ведомстве.

Тем временем пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай также предупредила жителей региона о сложной ситуации из-за ухудшения погоды. Там из-за сильного бурана и метели пришлось закрыть движение по автодорогам. Схожая ситуация наблюдается и в Карагандинской области.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
