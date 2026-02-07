Рейды на пешеходов проводит полиция Алматы

Полиция Алматы проводит локальные точечные рейды на наиболее аварийно-опасных участках улично-дорожной сети, сообщает Zakon.kz.

Поводом для усиления профилактической работы стал трагический случай, произошедший на прошлой неделе вблизи одного из рынков города, где пожилой мужчина погиб под колесами грузового автомобиля, переходя проезжую часть в неустановленном месте, сообщили в МВД.

"В рамках рейдов сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с пешеходами, обращая внимание на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения, использования пешеходных переходов и оценки дорожной обстановки, особенно в местах с интенсивным транспортным потоком и движением большегрузного транспорта", – говорится в сообщении.

Полиция подчеркивает, что профилактические мероприятия будут продолжены. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей, стихийным переходам и участкам, где ранее фиксировались наезды на пешеходов.

