#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
События

Рейды на пешеходов проводит полиция Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 13:49 Фото: primeminister.kz
Полиция Алматы проводит локальные точечные рейды на наиболее аварийно-опасных участках улично-дорожной сети, сообщает Zakon.kz.

Поводом для усиления профилактической работы стал трагический случай, произошедший на прошлой неделе вблизи одного из рынков города, где пожилой мужчина погиб под колесами грузового автомобиля, переходя проезжую часть в неустановленном месте, сообщили в МВД.

"В рамках рейдов сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с пешеходами, обращая внимание на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения, использования пешеходных переходов и оценки дорожной обстановки, особенно в местах с интенсивным транспортным потоком и движением большегрузного транспорта", – говорится в сообщении.

Полиция подчеркивает, что профилактические мероприятия будут продолжены. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей, стихийным переходам и участкам, где ранее фиксировались наезды на пешеходов.

Ранее полиция предупредила ночные клубы Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Важную новость сообщили жителям Алматы по поводу новой системы оплаты в автобусах
18:12, Сегодня
Важную новость сообщили жителям Алматы по поводу новой системы оплаты в автобусах
Полиция Алматы проверяет паркинги: названа причина
11:52, 08 ноября 2024
Полиция Алматы проверяет паркинги: названа причина
Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции
20:22, 22 февраля 2024
Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
20:14, Сегодня
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
19:54, Сегодня
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
19:33, Сегодня
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
19:32, Сегодня
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: