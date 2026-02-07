Спасатели вызволили пять человек из снежного заноса в Акмолинской области

В Акмолинской области сотрудники МЧС оказали помощь пяти пассажирам, оказавшимся в снежном плену, сообщает Zakon.kz

Инцидент произошел вблизи села Софиевка 7 февраля 2026 года, пишет пресс-служба МЧС РК.

Легковой автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе и не смог продолжить движение.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей в ближайший населенный пункт. По данным МЧС, медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.

