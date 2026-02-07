#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцам сообщили важную информацию касательно санкнижек

Министерство здравоохранения Казахстана перевело контроль за личными медицинскими книжками работников в цифровой формат в рамках запуска сервисного программного продукта "Санитарно-эпидемиологический надзор" (СПП СЭН) на платформе e-SEN, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 7 февраля в ведомстве, система в автоматическом режиме отслеживает сроки действия личных медицинских книжек персонала и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.

"Это позволяет оперативно отстранять сотрудников без действующих медицинских осмотров и снижает риски распространения инфекционных заболеваний без выездных проверок. Контроль за личными медицинскими книжками является частью единой цифровой системы санитарно-эпидемиологического надзора, внедренной во всех регионах страны. Платформа объединяет органы санитарно-эпидемиологической службы и бизнес в едином цифровом контуре", – говорится в сообщении.

Также указывается, что в системе сформирован единый реестр, включающий 178 146 подконтрольных объектов и более 95 тысяч субъектов предпринимательства. Зарегистрировано свыше 104 тыс. пользователей. Через платформу осуществляется профилактический контроль без посещения объектов.

В 2025 году предпринимателями загружено 10 194 отчета о производственном контроле, по итогам анализа выдана 731 рекомендация по устранению нарушений. СПП СЭН интегрирован с государственными информационными системами, включая базы данных юридических и физических лиц, системы разрешительных документов, учета проверок и административной практики. Обмен сведениями осуществляется в режиме реального времени, бумажный документооборот исключен.

"Для граждан будет сформирован публичный рейтинг санитарного благополучия объектов в сферах общественного питания, образования и услуг. Для бизнеса предусмотрено расширение личных кабинетов с инструментами самоконтроля и электронным получением всех уведомлений, актов и предписаний. Формирование графиков проверок будет осуществляться автоматически на основе оценки рисков, что исключит субъективный фактор и повышает прозрачность надзорной деятельности", – рассказали в Минздраве.

Проект ориентирован на профилактику нарушений и предупреждение санитарно-эпидемиологических рисков.

Ранее сообщалось, что КГД будет представлять информацию в Минздрав по завезенным лекарствам.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
