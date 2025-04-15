Казахстанцам сообщили важную информацию касательно программы "Болашак"
Тестирование будет проходить в онлайн-формате и станет обязательным для всех претендентов на участие в программе. Оно направлено на оценку способности к быстрому анализу информации, а также выявление личностных и деловых качеств, необходимых для обучения за рубежом.
Продолжительность тестирования составит:
- вербальный тест – 35 минут;
- числовой тест – 35 минут;
- личностный опросник – 60 минут.
Претенденты, не преодолевшие установленный порог по вербальному (не менее 20 правильных ответов из 48) и числовому блоку (не менее 8 правильных ответов из 25), не будут допущены ко второму туру.
"Комплексное тестирование является важной частью конкурсного отбора и позволяет выявить наиболее подготовленных претендентов для дальнейшего участия в конкурсе", – подчеркнули в Центре.
С примерами тестовых заданий можно ознакомиться на официальном сайте программы: bolashak.gov.kz.
Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, получат уведомление о дате и времени собеседования с членами Независимой экспертной комиссии в течение двух рабочих дней.
Пересдача теста не предусмотрена. Однако участник имеет право подать заявку повторно на следующий поток текущего года.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал об изменениях в программе "Болашак".