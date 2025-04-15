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События

Казахстанцам сообщили важную информацию касательно программы "Болашак"

Болашак, образование , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 00:06 Фото: bolashak.gov.kz
С 2025 года в рамках первого тура конкурсного отбора по международной программе "Болашак" вводится обязательный отборочный этап – комплексное тестирование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Центр международных программ.

Тестирование будет проходить в онлайн-формате и станет обязательным для всех претендентов на участие в программе. Оно направлено на оценку способности к быстрому анализу информации, а также выявление личностных и деловых качеств, необходимых для обучения за рубежом.

Продолжительность тестирования составит:

  • вербальный тест – 35 минут;
  • числовой тест – 35 минут;
  • личностный опросник – 60 минут.

Претенденты, не преодолевшие установленный порог по вербальному (не менее 20 правильных ответов из 48) и числовому блоку (не менее 8 правильных ответов из 25), не будут допущены ко второму туру.

"Комплексное тестирование является важной частью конкурсного отбора и позволяет выявить наиболее подготовленных претендентов для дальнейшего участия в конкурсе", – подчеркнули в Центре.

С примерами тестовых заданий можно ознакомиться на официальном сайте программы: bolashak.gov.kz.

Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, получат уведомление о дате и времени собеседования с членами Независимой экспертной комиссии в течение двух рабочих дней.

Пересдача теста не предусмотрена. Однако участник имеет право подать заявку повторно на следующий поток текущего года.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал об изменениях в программе "Болашак". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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