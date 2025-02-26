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Происшествия

В Семее уволили директора школы, в которой избили мальчика

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В Семее уволили директора школы № 9, в которой дети избили ученика младших классов. Об инциденте стало известно 24 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления образования области Абай сообщили, что в связи с произошедшим в отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры за плохо организованную воспитательную работу:

"Заместителей директоров школ по воспитательной работе, классных руководителей и школьных психологов привлекли к дисциплинарной ответственности. Директоры школы № 15 и специализированного мужского лицея-интерната "Жас Ұлан" имени Ш. Уалиханова получили выговоры".

Директор школы № 9 освобожден от занимаемой должности, его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева сообщила, что обсудила факт избиения мальчика с акимом области Абай Бериком Уали.

По ее словам, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление, уже рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка.

Кадры с избиением ребенка распространились в соцсетях 24 февраля 2025 года. На видео группа подростков пинает, бьет по голове и прыгает на ученике младших классов. После этого полиция заявила о расследовании происшествия.

Андрей Дюсупов
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