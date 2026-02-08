#Казахстан в сравнении
Общество

Школьница-полиглот заработала на квартиру в Астане

Недвижимость в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 07:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
17-летняя павлодарская школьница Айханым Окасова самостоятельно заработала и купила квартиру в Астане, сообщает Zakon.kz.

Старшеклассница владеет девятью языками, передает "Седьмой канал". Осваивать иностранные языки она начала с 6-го класса, а большую часть языков изучала самостоятельно. Сейчас Айханым работает репетитором и обучает иностранным языкам людей по всему миру.

"Брала какие-то материалы, например статьи на русском языке, на казахском переводила их. С арабского на корейский переводила, с корейского на арабский, с китайского на английский, с английского на китайский переводила", – рассказала школьница.

С ее слов, она также практиковалась с носителями, которых самостоятельно находила в режиме онлайн. Благодаря таким поискам теперь у Айханым очень много друзей, знакомых, которые живут в других странах.

"Я с ними практикую и, возможно, это помогло мне освоить столько языков", – отметила полиглот.

Сейчас Айханым учится в школе и преподает иностранные языки онлайн. Останавливаться на этом она не собирается. Девушка мечтает поступить в престижный зарубежный университет и много путешествовать. Ну, а для начала она смогла самостоятельно заработать деньги и купить квартиру в Астане.

В Петропавловске дети с инвалидностью начнут получать пособие ко Дню защиты детей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
