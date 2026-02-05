#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Общество

Лжекандас оформил в Казахстане соцвыплаты и купил на них квартиру

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:33 Фото: МИД РК
Иностранец в Павлодарской области сумел оформить государственные социальные выплаты и купил на них квартиру, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура региона в рамках уголовного дела по факту хищения денег при реализации госпрограммы переселения кандасов инициировала досудебное следствие о конфискации имущества.

"В ходе расследования установлено, что гражданин Афганистана, предоставив ложные сведения и документы о своей принадлежности к казахской национальности, незаконно получил социальные выплаты", – рассказали в надзорном органе 5 февраля 2026 года.

На эти деньги он купил квартиру за 20 млн тенге.

"В целях недопущения легализации преступных доходов по ходатайству органов прокуратуры судом принято решение о конфискации имущества в доход государства. Судебный акт не вступил в законную силу", – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование по факту мошенничества находится в производстве органа уголовного преследования.

В 2025 году в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 16 805 этнических казахов. Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 164,8 тыс. этнических казахов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Российская молодежь допущена к международным турнирам с флагом и гимном РФ
16:47, Сегодня
Российская молодежь допущена к международным турнирам с флагом и гимном РФ
Как получить соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
09:44, 15 декабря 2023
Как получить соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
Жестокое избиение мальчика в Семее: семье купили квартиру
01:07, 04 марта 2025
Жестокое избиение мальчика в Семее: семье купили квартиру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
18:00, Сегодня
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: