Лжекандас оформил в Казахстане соцвыплаты и купил на них квартиру

Иностранец в Павлодарской области сумел оформить государственные социальные выплаты и купил на них квартиру, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура региона в рамках уголовного дела по факту хищения денег при реализации госпрограммы переселения кандасов инициировала досудебное следствие о конфискации имущества.

"В ходе расследования установлено, что гражданин Афганистана, предоставив ложные сведения и документы о своей принадлежности к казахской национальности, незаконно получил социальные выплаты", – рассказали в надзорном органе 5 февраля 2026 года.

На эти деньги он купил квартиру за 20 млн тенге.

"В целях недопущения легализации преступных доходов по ходатайству органов прокуратуры судом принято решение о конфискации имущества в доход государства. Судебный акт не вступил в законную силу", – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование по факту мошенничества находится в производстве органа уголовного преследования.

В 2025 году в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 16 805 этнических казахов. Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 164,8 тыс. этнических казахов.