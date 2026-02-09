109 самолетов и 135 международных маршрутов: авиация Казахстана расширяется

Развитие гражданской авиации Казахстана в 2025 году сопровождалось обновлением авиапарка и активным расширением маршрутной сети, сообщает Zakon.kz.

Парк воздушных судов достиг 109 единиц, включая новые Airbus A320 и Boeing 737 MAX 8. Казахстан восстановил и открыл авиасообщение с 30 странами по 135 международным маршрутам с частотой 626 рейсов в неделю.

"За 2025 год начато восстановление аэропорта Аркалык, презентованы планы развития аэропорта Алматы и заключено инвестиционное соглашение по строительству аэропорта в СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", – сообщили в пресс-службе Правительства 9 февраля 2026 года.

По итогам аудита ИКАО уровень соответствия международным стандартам авиационной безопасности составил 95,7%.

