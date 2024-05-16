Токаев назначил постпреда Казахстана при Международной организации гражданской авиации

16 мая Касым-Жомарт Токаев назначил Тимура Тлегенова постоянным представителем Казахстана при Международной организации гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

"Указом главы государства Тлегенов Тимур Калдыбаевич назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации", – указано в сообщении.

Тимур Тлегенов родился 20 марта 1988 года.

В 2021 году окончил Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности "управление воздушным транспортом", в 2014 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности "международные отношения", в 2009 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "международные отношения".

С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

С октября 2019 года по январь 2022 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на должности руководителя управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения.

Последняя должность – заместитель председателя Комитета гражданской авиации.

Кроме того, глава государства 16 мая назначил нового постоянного представителя Казахстана при ООН.