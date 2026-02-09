Снежная мгла и срочное обращение полиции: дороги на востоке Казахстана закрыли на 24 часа

Разбушевавшаяся непогода внесла весомые коррективы в движение на дорогах области Абай. Местные стражи порядка записали видеообращение и показали сложившуюся ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) области Абай, с 08:00 9 февраля 2026 года на участке республиканской дороги Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, с 778 по 967 км, то есть от города Аягоза до села Калбатау, движение всех видов транспорта будет полностью ограничено.

Стражи порядка уточняют, что это ограничение введено из-за неблагоприятных метеоусловий: сильного ветра, низовой метели, снежной бури и ограниченной видимости.

Прогнозируемое время открытия дороги – 08:00 10 февраля 2026 года.

Кроме того, ограничение движения распространяется на следующие направления:

Аягоз – Калбатау.

Таскескен – Жетысу.

Калбатау – Усть-Каменогорск.

Калбатау – Кокпекти.

Правоохранители настоятельно призывают казахстанцев воздержаться от дальних поездок, учитывать погодные и дорожные условия, а также следить за информацией из официальных источников.

Немного ранее мы рассказывали, что в Кордайском районе Жамбылской области, на старом перевале Кордай (170-190 км), из-за непогоды грузовики застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств. Прочитать новость можно по этой ссылке.