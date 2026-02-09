Снежная мгла и срочное обращение полиции: дороги на востоке Казахстана закрыли на 24 часа
Так, по данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) области Абай, с 08:00 9 февраля 2026 года на участке республиканской дороги Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, с 778 по 967 км, то есть от города Аягоза до села Калбатау, движение всех видов транспорта будет полностью ограничено.
Стражи порядка уточняют, что это ограничение введено из-за неблагоприятных метеоусловий: сильного ветра, низовой метели, снежной бури и ограниченной видимости.
Прогнозируемое время открытия дороги – 08:00 10 февраля 2026 года.
Кроме того, ограничение движения распространяется на следующие направления:
- Аягоз – Калбатау.
- Таскескен – Жетысу.
- Калбатау – Усть-Каменогорск.
- Калбатау – Кокпекти.
Правоохранители настоятельно призывают казахстанцев воздержаться от дальних поездок, учитывать погодные и дорожные условия, а также следить за информацией из официальных источников.
Немного ранее мы рассказывали, что в Кордайском районе Жамбылской области, на старом перевале Кордай (170-190 км), из-за непогоды грузовики застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств. Прочитать новость можно по этой ссылке.