#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Снежная мгла и срочное обращение полиции: дороги на востоке Казахстана закрыли на 24 часа

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 12:25 Фото: Zakon.kz
Разбушевавшаяся непогода внесла весомые коррективы в движение на дорогах области Абай. Местные стражи порядка записали видеообращение и показали сложившуюся ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) области Абай, с 08:00 9 февраля 2026 года на участке республиканской дороги Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, с 778 по 967 км, то есть от города Аягоза до села Калбатау, движение всех видов транспорта будет полностью ограничено.

Стражи порядка уточняют, что это ограничение введено из-за неблагоприятных метеоусловий: сильного ветра, низовой метели, снежной бури и ограниченной видимости.

Прогнозируемое время открытия дороги – 08:00 10 февраля 2026 года.

Кроме того, ограничение движения распространяется на следующие направления:

  • Аягоз – Калбатау.
  • Таскескен – Жетысу.
  • Калбатау – Усть-Каменогорск.
  • Калбатау – Кокпекти.

Правоохранители настоятельно призывают казахстанцев воздержаться от дальних поездок, учитывать погодные и дорожные условия, а также следить за информацией из официальных источников.

Немного ранее мы рассказывали, что в Кордайском районе Жамбылской области, на старом перевале Кордай (170-190 км), из-за непогоды грузовики застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств. Прочитать новость можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дороги закрыли из-за непогоды в 11 областях Казахстана
12:21, 15 февраля 2024
Дороги закрыли из-за непогоды в 11 областях Казахстана
В восьми областях Казахстана закрыли дороги
09:40, 20 февраля 2024
В восьми областях Казахстана закрыли дороги
В трех областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
18:31, 07 марта 2023
В трех областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
14:50, Сегодня
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
14:48, Сегодня
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
Хочу начать бегать: какие обследования действительно нужны
14:40, Сегодня
Хочу начать бегать: какие обследования действительно нужны
Тренер Ислама Махачева сомневается в величии Джона Джонса
14:13, Сегодня
Тренер Ислама Махачева сомневается в величии Джона Джонса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: