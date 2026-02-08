На перевале Кордай десятки легковых и грузовых автомобилей застряли в снегу

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Кордайском районе Жамбылской области, на старом перевале Кордай (170-190 км), из-за непогоды грузовики застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасателям удалось вызволить из заноса 50 легковых и 30 грузовых автомобилей. Фото: пресс-служба МЧС РК Отмечается, что пострадавших среди спасенных нет. Фото: пресс-служба МЧС РК "В связи с ухудшением погодных условий и закрытием дорог в ДЧС Жамбылской области открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи и информирования граждан", – рассказали в министерстве. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане.

