На перевале Кордай десятки легковых и грузовых автомобилей застряли в снегу
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Кордайском районе Жамбылской области, на старом перевале Кордай (170-190 км), из-за непогоды грузовики застряли в снежном заносе и частично перекрыли проезжую часть автодороги, что привело к скоплению транспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасателям удалось вызволить из заноса 50 легковых и 30 грузовых автомобилей.
Отмечается, что пострадавших среди спасенных нет.
"В связи с ухудшением погодных условий и закрытием дорог в ДЧС Жамбылской области открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи и информирования граждан", – рассказали в министерстве.
