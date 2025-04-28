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Общество

В МИД и Минсельхозе сделали заявление касательно слухов о передаче Китаю казахстанских земель

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 12:59 Фото: pexels
В министерствах иностранных дел и сельского хозяйства Казахстана 28 апреля 2025 года прокомментировали слухи о передаче Китаю земель под сельское хозяйство, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что якобы Казахстан планирует передать Китаю обширные земельные участки для ведения сельского хозяйства, распространили в социальных сетях и мессенджерах. Автор рассылки утверждает, что переговоры по этому вопросу ведутся с 2009 года, а общая площадь земель достигла уже 1,7 млн га. Скриншот рассылки опубликовали на stopfake.kz.

Фото: stopfake.kz

Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел РК, "сообщение о том, что Казахстан передает Китаю земли для сельхознужд, не соответствует действительности".

"Это фейк. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность. Доверяйте только официальным источникам", – добавили в пресс-службе МИД РК.

В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства РК отметили, что Комитет по управлению земельными ресурсами "не располагает информацией о передаче земель Китайской Народной Республике".

"Согласно ст. 23 Земельного кодекса РК, за исключением земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и лесоразведения, иностранные граждане, лица без гражданства, а также иностранные (негосударственные) юридические лица могут владеть земельными участками на праве собственности. Это возможно в случаях, когда участки предоставлены под строительство производственных и непроизводственных объектов, включая жилые дома и их комплексы, а также участки, на которых расположены такие объекты, включая земли, предназначенные для их обслуживания".Пресс-служба МСХ РК

При этом, как разъяснили в ведомстве, "земельные участки, расположенные в пограничной полосе Государственной границы Республики Казахстан, не предоставляются в частную собственность и во временное землепользование".

Также в Минсельхозе подчеркнули, что земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования, в соответствии со ст. 24 Земельного кодекса РК, не могут обладать:

  • иностранцы,
  • лица без гражданства,
  • иностранные юридические лица,
  • юридические лица РК с иностранным участием,
  • международные организации,
  • научные центры с международным участием,
  • кандасы.
"В соответствии со ст. 171 Земельного кодекса РК право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленное до 1 июля 2016 года на условиях аренды иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению на новый срок или действует до наступления иных оснований для прекращения права временного землепользования, предусмотренных кодексом".Пресс-служба МСХ РК

В настоящее время, по данным ведомства, по Казахстану в землепользовании находятся 127 земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных до 1 июля 2016 года 11 юридическим лицам с иностранным участием.

"Данные земельные участки используются до окончания срока действия договоров аренды, не подлежат продлению на новый срок либо используются до наступления иных оснований для прекращения временного права землепользования", – отметили в пресс-службе МСХ РК.

Ранее в Минобороны Казахстана опровергли информацию о территориальной группировке на границе с Россией.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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