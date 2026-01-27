Казахстанская учительница вошла в мировую элиту педагогов

Учитель химии школы-лицея №95 Алматы Татьяна Белоусова вошла в топ-50 лучших педагогов мира по результатам международного конкурса Global Teacher Prize 2025-2026, сообщает Zakon.kz.

Такой замечательной новостью поделились сегодня, 27 января 2026 года, в пресс-службе акимата Алматы.

Известно, что Татьяна Белоусова – опытный педагог, обладатель почетного звания "Учитель Казахстана-2024".

Ее кандидатура прошла сложный многоэтапный отбор: от подачи анкеты и дополнительных материалов до экспертной оценки и финального отбора.

Официальный список топ-50 педагогов мира был опубликован еще 15 декабря 2025 года на сайте Global Teacher Prize.

Церемония награждения финалистов состоится с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.

Стоит отметить, что Казахстан участвует в Global Teacher Prize уже в пятый раз. За это время представители страны трижды входили в топ-50 лучших педагогов мира, включая нынешний отбор.

12 января 2026 года посольство США объявляло отличную новость для казахстанских учителей. Подробности можно узнать по этой ссылке.