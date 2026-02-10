Принять меры по повышению заработных плат решили в правительстве Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о планах по повышению уровня доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что рост уровня доходов граждан не успевает за темпами роста экономики. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте составляет 31%, что является высоким показателем для Центральной Азии. Цель – достичь уровня развитых стран от 40% и выше.

"Темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и за счет поддержки государства. В настоящее время правительство разрабатывает комплексные меры по повышению доходов населения. Предусматриваются финансовые, налоговые и иные стимулирующие меры по повышению заработных плат, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижения финансовой нагрузки для граждан", – сказал Бектенов.

Премьер заверил, что основным приоритетом правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения. Ожидается, что этому будет способствовать комплекс системных мер, направленных на создание новых производств, развитие предпринимательских инициатив и открытие постоянных рабочих мест.

"Внимание было уделено вопросам цифровизации. В рамках объявленного главой государства Года цифровизации в Послании народу Казахстана поставлена задача по внедрению передовых технологий и ИИ во все сферы экономики и построению цифрового государства. Вместе с тем практическая реализация этих задач пока остается недостаточной. В реальном секторе экономики процессы цифровизации находятся на ранней стадии. До настоящего времени все еще не полностью сформированы отраслевые базы данных. Все эти и другие вопросы должны найти свое решение в разработанной правительством стратегии Digital Qazaqstan, которая объединит все цифровые инициативы в общенациональную программу", – добавил Бектенов.

