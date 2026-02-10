#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

Принять меры по повышению заработных плат решили в правительстве Казахстана

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о планах по повышению уровня доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что рост уровня доходов граждан не успевает за темпами роста экономики. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте составляет 31%, что является высоким показателем для Центральной Азии. Цель – достичь уровня развитых стран от 40% и выше.

"Темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как самостоятельно, так и за счет поддержки государства. В настоящее время правительство разрабатывает комплексные меры по повышению доходов населения. Предусматриваются финансовые, налоговые и иные стимулирующие меры по повышению заработных плат, увеличению рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию профессиональных навыков и квалификации, а также снижения финансовой нагрузки для граждан", – сказал Бектенов.

Премьер заверил, что основным приоритетом правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения. Ожидается, что этому будет способствовать комплекс системных мер, направленных на создание новых производств, развитие предпринимательских инициатив и открытие постоянных рабочих мест.

"Внимание было уделено вопросам цифровизации. В рамках объявленного главой государства Года цифровизации в Послании народу Казахстана поставлена задача по внедрению передовых технологий и ИИ во все сферы экономики и построению цифрового государства. Вместе с тем практическая реализация этих задач пока остается недостаточной. В реальном секторе экономики процессы цифровизации находятся на ранней стадии. До настоящего времени все еще не полностью сформированы отраслевые базы данных. Все эти и другие вопросы должны найти свое решение в разработанной правительством стратегии Digital Qazaqstan, которая объединит все цифровые инициативы в общенациональную программу", – добавил Бектенов.

Ранее глава правительства сообщил о снижении зависимости местных бюджетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане
10:44, Сегодня
Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
10:36, Сегодня
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
Какие новые законы планируется принять в 2026 году
10:32, 30 декабря 2025
Какие новые законы планируется принять в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: