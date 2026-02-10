#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

1 трлн тенге потратят в Казахстане на специальные экономические зоны

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:54 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства доложил о развитии специальных экономических зон, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в специальных экономических зонах средняя обеспеченность инфраструктурой составляет лишь 53%, в индустриальных зонах – 48%.

"В связи с этим правительство принимает ряд мер по ускоренному развитию инфраструктуры в специальных экономических зонах и индустриальных зонах. Приняты необходимые решения для 100% обеспечения СЭЗ и ИЗ инфраструктурой", – отметил Бектенов.

По его словам, в течение трех лет будут осуществлены залповые инвестиции в размере 1 трлн тенге на строительство инфраструктуры для специальных экономических и индустриальных зон за счет привлечения средств Исламского банка развития.

Ранее премьер анонсировал меры по повышению уровня заработных плат в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане
10:44, Сегодня
Ввести дополнительные меры поддержки бизнеса пообещали в Казахстане
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
10:36, Сегодня
О снижении зависимости местных бюджетов заявил Олжас Бектенов
Принять меры по повышению заработных плат решили в правительстве Казахстана
10:51, Сегодня
Принять меры по повышению заработных плат решили в правительстве Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: