1 трлн тенге потратят в Казахстане на специальные экономические зоны

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства доложил о развитии специальных экономических зон, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в специальных экономических зонах средняя обеспеченность инфраструктурой составляет лишь 53%, в индустриальных зонах – 48%.

"В связи с этим правительство принимает ряд мер по ускоренному развитию инфраструктуры в специальных экономических зонах и индустриальных зонах. Приняты необходимые решения для 100% обеспечения СЭЗ и ИЗ инфраструктурой", – отметил Бектенов.

По его словам, в течение трех лет будут осуществлены залповые инвестиции в размере 1 трлн тенге на строительство инфраструктуры для специальных экономических и индустриальных зон за счет привлечения средств Исламского банка развития.

