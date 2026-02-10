"Таких денег нет и не может быть": Токаев о запросах на объединение разрозненных информсистем

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года раскритиковал практику создания цифровых решений автономно каждым министерством, без единого контроля, передает корреспондет Zakon.kz.

Глава государства отметил, что вопрос качественного цифрового развития следует рассматривать в тесной взаимосвязи с частным сектором.

"Правительству необходимо предусмотреть отдельный пакет мер поддержки для стимулирования активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса. Цифровизация госуслуг и интеграция государственных баз пока не дали существенного повышения качества управления государственными данными, положительная тенденция все еще не набрала необходимые обороты. Важно внедрить единые стандарты и перейти к управлению данными как стратегическим ресурсом государства", – заявил он.

Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, Национальным банком президент поручил сформировать до конца 2026 года целостную систему управления данными государства.

"В последнее время в работе государственных цифровых систем фиксируются сбои, которые во многом связаны с технологической отсталостью применяемых IT-решений и низким качеством управления. Такие сбои напрямую отражаются на взаимодействии государства с бизнесом и гражданами, тормозят формирование эффективной цифровой среды. Поэтому основой цифровой трансформации должен стать платформенный подход на базе QazTech", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, правительству придется решить очень важную задачу перехода на единую цифровую платформу.

"Дело в том, что ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств. На совещании в Генеральной прокуратуре представителем правительства была обнародована сумма средств, которая понадобится для объединения разрозненных систем. Сразу скажу, таких денег нет и не может быть. Как говорил один незабвенный чиновник-строитель: "С деньгами построить объект может и дурак, а вот выполнить эту задачу без денег – это уже мастерство". Покажите мастерство. Правительство должно дать мне план работы без получения огромных денег из бюджета", – подчеркнул глава государства.

