#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

"Таких денег нет и не может быть": Токаев о запросах на объединение разрозненных информсистем

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:10 Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года раскритиковал практику создания цифровых решений автономно каждым министерством, без единого контроля, передает корреспондет Zakon.kz.

Глава государства отметил, что вопрос качественного цифрового развития следует рассматривать в тесной взаимосвязи с частным сектором.

"Правительству необходимо предусмотреть отдельный пакет мер поддержки для стимулирования активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса. Цифровизация госуслуг и интеграция государственных баз пока не дали существенного повышения качества управления государственными данными, положительная тенденция все еще не набрала необходимые обороты. Важно внедрить единые стандарты и перейти к управлению данными как стратегическим ресурсом государства", – заявил он.

Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, Национальным банком президент поручил сформировать до конца 2026 года целостную систему управления данными государства.

"В последнее время в работе государственных цифровых систем фиксируются сбои, которые во многом связаны с технологической отсталостью применяемых IT-решений и низким качеством управления. Такие сбои напрямую отражаются на взаимодействии государства с бизнесом и гражданами, тормозят формирование эффективной цифровой среды. Поэтому основой цифровой трансформации должен стать платформенный подход на базе QazTech", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, правительству придется решить очень важную задачу перехода на единую цифровую платформу.

"Дело в том, что ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств. На совещании в Генеральной прокуратуре представителем правительства была обнародована сумма средств, которая понадобится для объединения разрозненных систем. Сразу скажу, таких денег нет и не может быть. Как говорил один незабвенный чиновник-строитель: "С деньгами построить объект может и дурак, а вот выполнить эту задачу без денег – это уже мастерство". Покажите мастерство. Правительство должно дать мне план работы без получения огромных денег из бюджета", – подчеркнул глава государства.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев высказался о влиянии инфляции на благосостояние граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Токаев об инфляции в Казахстане: Жонглировать терминологией – это дело нехитрое
12:43, Сегодня
Токаев об инфляции в Казахстане: Жонглировать терминологией – это дело нехитрое
Нормы проекта новой Конституции прокомментировал Токаев
11:30, Сегодня
Нормы проекта новой Конституции прокомментировал Токаев
Переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции поручил Токаев
11:53, Сегодня
Переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции поручил Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: