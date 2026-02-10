#Казахстан в сравнении
Общество

"Кто создал, тот пусть и платит": Токаев потребовал разъяснений от Мадиева по переходу госcистем

Жаслан Мадиев, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:30 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства ответил на вопросы главы государства о переводе ведомственных систем на платформу QazTech, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев озвучил, что в решении стратегической задачи стать цифровым государством определяющее значение будет иметь именно нынешний год.

"Потому реализуемые правительством проекты должны обеспечить реальный прорыв в IT-сфере. Вопрос к вам попутный – вы сказали, что все разрозненные ведомственные программы, как я понял, надо "перепарковать" на систему QazTech. Как это будет выглядеть? Потому что на совещании в Генпрокуратуре вы одну цифру озвучили – средств, которые понадобятся. Я, например, на эту тему выскажусь позднее. Мы не готовы – кто это все создал, пусть и платит за это", – сказал президент.

Министр сообщил, что сформирована поэтапная схема перехода на QazTech, в рамках которой 30% информационных систем будут переведены на эту платформу.

"Анализ был проведен таким образом, чтобы выявить устаревшие legacy-системы, которые нецелесообразно переводить на QazTech. Они будут полностью переработаны. В результате из 190 действующих сегодня систем по итогам трех лет останется менее 100 – порядка 92", – озвучил Жаслан Мадиев.

Глава государства подчеркнул, что еще вернутся к этому вопросу.

10 февраля 2026 года в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
