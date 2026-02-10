#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

Изнывают от "ничегонеделания": об избытке управленцев в квазисекторе заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:39 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства высказался об эффективности работы управленцев в некоторых квазигосударственных компаниях, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, стране необходима целостная стратегия привлечения новых качественных инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств.

"Здесь особая роль отводится частному бизнесу, который призван стать основным источником притока качественных инвестиций, создания рабочих мест и роста доходов граждан. Преобразование "Байтерека" в инвестиционный холдинг было продиктовано определенными причинами. Несмотря на значительное влияние холдинга на рыночную экономику, важно не допустить ограничения частной инициативы. То же самое касается деятельности Фонда "Самрук-Казына", – сказал Токаев.

Президент рассказал, что провел серьезные беседы с руководителями национальных компаний и фонда "Самрук-Казына".

"Нужно критически, по-современному пересмотреть структуру компаний, которые перегружены избыточными управленческими кадрами, так называемыми "левобережными" людьми. Они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания и, наверное, по этой причине зависают в сети и даже участвуют в сомнительных дискуссиях. До добра это не доведет. Но по мере стабилизации и снижения инфляции приоритетом должно стать усиление рыночных принципов. Институты развития должны выстраивать с бизнесом и финансовым сектором эффективные отношения, основанные не на конкуренции, а на взаимном партнерстве. В этом плане у нас имеется целый ряд инвестиционно привлекательных направлений, развитие которых должно опираться на принципы конструктивного сотрудничества государства и бизнеса", – отметил глава государства.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о редкоземельных металлах, нефтегазохимии, цифровой инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии, транспорте, агропереработке.

Ранее президент прокомментировал экономическую ситуацию в стране и мире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Токаев: 4,4 трлн тенге принесет в бюджет налоговая реформа
11:49, Сегодня
Токаев: 4,4 трлн тенге принесет в бюджет налоговая реформа
О "самоуверенных дилетантах" в сфере энергетики заявил Токаев
12:20, Сегодня
О "самоуверенных дилетантах" в сфере энергетики заявил Токаев
"Мошеннические схемы запредельных масштабов в соцсфере": Токаев дал поручения Генпрокуратуре и правительству
12:21, Сегодня
"Мошеннические схемы запредельных масштабов в соцсфере": Токаев дал поручения Генпрокуратуре и правительству
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: