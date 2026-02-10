Мадиев заявил, что пришло время казахстанских "единорогов"

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства заявил о стремительном росте IT-рынка Казахстана и мерах по привлечению талантов в отрасль, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что IT-рынок нашей страны демонстрирует стремительный рост. За последние 5 лет экспорт IT-услуг увеличился в 15 раз, а объем доходов IT-рынка достиг 2 трлн тенге в год.

"Кроме того, IT-отрасль формирует высокооплачиваемые рабочие места: уровень заработной платы примерно в два раза выше среднего по стране. Экосистема Astana Hub стала ключевым катализатором развития отрасли, делая ее привлекательной для отечественных и зарубежных IT-компаний. Но мы на этом не останавливаемся. Пример Higgsfield показал, что пришло время казахстанских единорогов. Необходимо придать этому еще больший импульс", – сказал он.

Мадиев озвучил, что стране нужны исследователи, инженеры и технологические предприниматели.

"Для этого мы запускаем программу поиска и привлечения талантов со всего мира. Например, с компанией Telegram будем привлекать в Казахстан сильнейших спортивных программистов. По итогам прошлого года инфраструктурой Astana Hub обеспечены все регионы страны. Работа будет продолжена в части ее укрупнения и содержательного наполнения. А также поиска талантов и взращивания стартапов по всему Казахстану. Особую роль в этом будет играть центр alem.ai", – озвучил спикер.

