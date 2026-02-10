Нормы о правах и свободах человека усилили в проекте Конституции
Бакыт Нурмуханов отметил, что соответствующие предложения поступили от экспертов.
"В статье 8 проекта Конституции было указано, что признаются и равным образом защищаются две формы собственности – государственная и частная. Во многих предложениях отмечалось, что данная норма не охватывает все формы собственности. В этой связи п.1 указанной статьи был изложен в следующей редакции: "В Республике Казахстан признаются все формы собственности, им предоставляются гарантии и обеспечивается их равная защита", – добавил он.
Также, по его словам, в п.2 статьи 14 проекта указано, что права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и неотчуждаемыми. Однако, подчеркнул спикер, многие граждане и эксперты предложили усилить данную норму, дополнив ее положением о том, что права и свободы человека определяют содержание и применение законодательства Казахстана.
"С учетом этих предложений пункт был сформулирован следующим образом: "Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и неотчуждаемыми, а содержание и применение действующего права Республики Казахстан определяются в соответствии с ними". В п.3 статьи 14 указано, что гражданин Республики Казахстан имеет права и обязанности, вытекающие из его гражданства. Гражданство выражает конституционно-правовую связь человека с государством. Следовательно, граждане Республики Казахстан обладают полным объемом прав, свобод и обязанностей, установленных Конституцией, и равны перед законом", – подчеркнул зампред Конституционного суда.
Также был уточнен п.5 статьи 14 проекте Конституции. В новой редакции закреплено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и гуманистические основы общества.
Ранее Бахыт Нурмуханов сообщил, что в проекте Конституции прописали условия, когда нельзя будет распускать Курултай.