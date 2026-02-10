Нормы о правах и свободах человека усилили в проекте Конституции

Заместитель председателя Конституционного суда Бахыт Нурмуханов на заседании Комиссии по конституционной реформе 10 февраля 2026 года рассказал, какими нормами дополнили проект Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Бакыт Нурмуханов отметил, что соответствующие предложения поступили от экспертов.

"В статье 8 проекта Конституции было указано, что признаются и равным образом защищаются две формы собственности – государственная и частная. Во многих предложениях отмечалось, что данная норма не охватывает все формы собственности. В этой связи п.1 указанной статьи был изложен в следующей редакции: "В Республике Казахстан признаются все формы собственности, им предоставляются гарантии и обеспечивается их равная защита", – добавил он.

Также, по его словам, в п.2 статьи 14 проекта указано, что права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и неотчуждаемыми. Однако, подчеркнул спикер, многие граждане и эксперты предложили усилить данную норму, дополнив ее положением о том, что права и свободы человека определяют содержание и применение законодательства Казахстана.

"С учетом этих предложений пункт был сформулирован следующим образом: "Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и неотчуждаемыми, а содержание и применение действующего права Республики Казахстан определяются в соответствии с ними". В п.3 статьи 14 указано, что гражданин Республики Казахстан имеет права и обязанности, вытекающие из его гражданства. Гражданство выражает конституционно-правовую связь человека с государством. Следовательно, граждане Республики Казахстан обладают полным объемом прав, свобод и обязанностей, установленных Конституцией, и равны перед законом", – подчеркнул зампред Конституционного суда.

Также был уточнен п.5 статьи 14 проекте Конституции. В новой редакции закреплено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и гуманистические основы общества.

Ранее Бахыт Нурмуханов сообщил, что в проекте Конституции прописали условия, когда нельзя будет распускать Курултай.