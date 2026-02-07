Никто не будет лишен права на медицинскую помощь и получение образования – Балаева

Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Комиссии по Конституционной реформе 7 февраля 2026 года разъяснила некоторые нормы проекта Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Аида Балаева отметила, что в социальных сетях распространяется ошибочное мнение о том, что государственные социальные обязательства в сфере образования и здравоохранения будут сокращены.

"В Преамбуле и в первой статье проекта новой Конституции четко и ясно закреплено, что Казахстан является социальным государством. Никто не будет лишен права на медицинскую помощь и получение образования. Важно ясно понимать следующее: понятие "бесплатно" в правовом смысле уточняется формулировкой "граждане имеют право на получение медицинской помощи без взимания платы в порядке, установленном законом". То есть государство гарантирует получение помощи на безвозмездной основе. Фактически эти услуги никогда не были "бесплатными" сами по себе — они всегда финансировались за счет государственного бюджета. В связи с этим любые утверждения об обратном не имеют под собой оснований", – пояснила она.

Балаева напомнила, что около 40% государственного бюджета направляется именно на социальную сферу.

"Закрепление в статьях 32 и 33 права граждан на бесплатную медицинскую помощь и получение начального и среднего образования является прочной основой развития человеческого капитала. Вместе с тем право на получение платных услуг, предусмотренное в п. 3 этих статей, также является важной нормой, расширяющей возможности граждан в сфере охраны здоровья. В целом предлагаемый правовой подход считаю обоснованным", – отметила глава Минкультуры и информации.

Тем не менее, добавила она, некоторые формулировки данных статей требуют содержательного уточнения.

"В п. 1 статьи 33 предлагаю заменить выражение "начальное и среднее образование" на понятия "средняя школа" или "общее образование". Поскольку с правовой точки зрения документальное подтверждение образования в нашей стране выдается лишь после окончания 9-го и 11-го классов. Также предлагаю исключить слово "государственных" из положения п. 2 статьи 33: "Гражданин Республики Казахстан имеет право на получение высшего образования на конкурсной основе в высших учебных заведениях в соответствии с законом". Данная норма является наследием прежней редакции Конституции и не соответствует современным изменениям в сфере высшего образования", – подчеркнула Аида Балаева.

Это она объясняет тем, что сегодня все государственные вузы функционируют в статусе некоммерческих акционерных обществ. Кроме того, граждане могут реализовывать право на бесплатное высшее образование не только в государственных, но и в частных университетах.

"В проекте новой Конституции четко разграничены религия и государство, а светский характер системы образования и воспитания закреплен на конституционном уровне. Светский характер образования в многоконфессиональном обществе не только расширяет мировоззрение молодого поколения, но и способствует укреплению общественного согласия и стабильности. Также в Конституции прямо указано, что брак является союзом мужчины и женщины, основанным на добровольном выборе и равенстве прав. Эта норма подчеркивает значимость института семьи в обществе. Считаю такой принцип оправданным. Она будет способствовать укреплению стабильности семьи, защите традиционных ценностей на правовом уровне, а также усилению прав и законных интересов женщин", – резюмировала глава МКИ.

Ранее сообщалось, что в проект новой Конституции внесена норма, закрепляющая тенге в качестве национальной валюты.

