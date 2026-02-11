#Казахстан в сравнении
Общество

Мама школьника объяснила, почему он схватил топор и бегал за сверстниками

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 09:24 Фото: Zakon.kz
История с учеником, который с топором бегал по школе № 6 имени Пушкина в Кульсары, получила продолжение. Свою версию событий того дня рассказала его мама, сообщает Zakon.kz.

Видео обращения Маншук Жиембетовой к общественности появилось в социальных сетях. По ее словам, в тот день сын спокойно находился на уроке в классе. Его вызвали четверо подростков из другого класса и позвали в туалет. Там, как утверждает мать, они хотели с ним "разобраться". Оставшись один против четверых и не сумев им противостоять, мальчик в панике раздобыл топор, после чего и произошел инцидент, пишет atyrau_today_news.

Женщина рассказала, что еще осенью прошлого года сын просил перевести его в другую школу из-за постоянного давления со стороны сверстников. Однако родители уговаривали доучиться последний год. Тогда подросток предупреждал: если он останется, может случиться что-то непоправимое.

Семья не стала писать заявление на тех четверых школьников – мать надеется на примирение и говорит о проблеме травли. По ее словам, среди подростков распространено слово "терпила", из-за чего дети боятся жаловаться и обращаться за помощью.

Мама Мейржана также попросила не наказывать директора школы, подчеркнув, что инцидент произошел не по вине администрации.

Сын, по ее словам, никого не провоцировал, учился средне, а отзывы о нем – только положительные.

Разбирательство по факту случившегося продолжается.

Инцидент попал на видео: подросток с топором бегал за учениками по коридорам школы. После случившегося директора школы уволили. В Управлении образования Атырауской области заявили, что фактов травли подростка на данный момент не установлено, идет проверка.

Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области
21:35, 07 февраля 2026
Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области
Бегавшему с топором за школьниками подростку разрешили вернуться на уроки
23:06, 09 февраля 2026
Бегавшему с топором за школьниками подростку разрешили вернуться на уроки
Ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области
10:56, 06 февраля 2026
Ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области
