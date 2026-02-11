11 февраля часть школьников Астаны перевели на дистанционное обучение

11 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды столичных учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Управлении образования Астаны:

"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра и гололед) 11 февраля 2026 года учащиеся 0-6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

