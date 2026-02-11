#Казахстан в сравнении
Общество

11 февраля часть школьников Астаны перевели на дистанционное обучение

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 07:37 Фото: Zakon.kz
11 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды столичных учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Управлении образования Астаны:

"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра и гололед) 11 февраля 2026 года учащиеся 0-6 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее учителям Казахстана сообщили важные новости о квалификации. 27 января 2026 года мы рассказывали, что учитель химии школы-лицея №95 Алматы Татьяна Белоусова вошла в топ-50 лучших педагогов мира по результатам международного конкурса Global Teacher Prize 2025-2026. Позднее корреспондент Zakon.kz поговорил с учителем и выяснил, как ей удалось покорить международное жюри и превратить сложную химию в понятный и живой язык для школьников.

Аксинья Титова
