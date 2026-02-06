#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 6 февраля

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 10:38 Фото: pexels
В Астане сегодня, 6 февраля 2026 года, некоторых школьников второй смены тоже переводят на онлайн-обучение. Причина все та же – непогода, обрушившаяся на столицу, сообщает Zakon.kz.

Об этом в пятницу заявили в Управлении образования Астаны:

"В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".

Ранее из-за непогоды в Астане на дистанционный формат обучения перевели учащихся 0-9-х классов первой смены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 10:38
Резкое похолодание обрушится почти на весь Казахстан – срочное предупреждение МЧС

О том, какой будет погода в Астане 6, 7 и 8 февраля 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 февраля
11:08, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 февраля
Кого из школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
11:25, 05 декабря 2023
Кого из школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
11:11, 14 февраля 2024
Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: