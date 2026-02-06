Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 6 февраля

Фото: pexels

В Астане сегодня, 6 февраля 2026 года, некоторых школьников второй смены тоже переводят на онлайн-обучение. Причина все та же – непогода, обрушившаяся на столицу, сообщает Zakon.kz.

Об этом в пятницу заявили в Управлении образования Астаны: "В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения". Ранее из-за непогоды в Астане на дистанционный формат обучения перевели учащихся 0-9-х классов первой смены. Материал по теме Резкое похолодание обрушится почти на весь Казахстан – срочное предупреждение МЧС О том, какой будет погода в Астане 6, 7 и 8 февраля 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: