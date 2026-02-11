#Казахстан в сравнении
События

Беглого казахстанца экстрадировали из Турции и отправили в колонию на 10 лет

В Астане осужден беглый преступник. Об этом сегодня, 11 февраля 2026 года, проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в среду релиза следует, что гражданин РК был экстрадирован из Турции для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений.

"Злоумышленник путем обмана склонял потерпевшего к даче взятки – 30 млн тенге – за освобождение от уголовной ответственности, а также к подделке официального документа. Приговором суда с участием присяжных заседателей подсудимый признан виновным в подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве, подделке документов и осужден к 10 годам лишения свободы".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:21
Казахстан вернул из Испании фигуранта крупного таможенного скандала

9 февраля 2026 года стало известно, что Черногория выдала Казахстану гражданина Турции. Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2022 по 2024 год путем заключения фиктивных договоров и перевода денежных средств через аффилированные организации похитило свыше 6 млрд тенге, предназначенных для строительства жилых комплексов в Алматы.

