События

Назначено новое руководство в Фонде социального медицинского страхования

Гульмиру Сабденбек, Айдар Мекебеков, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 19:06 Фото: gov.kz
23 января 2026 года состоялось назначение нового руководства в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства финансов (МФ) РК:

"Сегодня руководитель аппарата Министерства финансов РК Эрнар Ержанов представил коллективу НАО "Фонд социального медицинского страхования" нового председателя правления Гульмиру Сабденбек".

Она имеет профильное медицинское образование, степень магистра общественного здравоохранения (MPH), а также управленческий опыт в сфере здравоохранения.

В разные годы занимала руководящие должности, возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга, являлась заместителем председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр".

В предыдущей должности заместителя заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента РК курировала вопросы социальной политики и устойчивого развития, государственного аудита и финансового контроля.

"Коллективу фонда также был представлен первый заместитель председателя Правления Айдар Мекебеков".Пресс-служба МФ РК

Он имеет многолетний опыт работы в системе Министерства финансов РК. Прошел путь от налогового инспектора до руководителя подразделений органов государственных доходов и финансового контроля. Занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. До сегодняшнего дня являлся директором департамента по противодействию хищениям в ТОО "Корпорация Казахмыс".

Фото: gov.kz

"Деятельность Фонда социального медицинского страхования будет ориентирована на целевое и прозрачное распределение финансовых средств с учетом реальных потребностей населения, а также на обеспечение качественной медицинской помощи".Пресс-служба МФ РК

Фото: gov.kz

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
