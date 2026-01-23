Назначено новое руководство в Фонде социального медицинского страхования
Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства финансов (МФ) РК:
"Сегодня руководитель аппарата Министерства финансов РК Эрнар Ержанов представил коллективу НАО "Фонд социального медицинского страхования" нового председателя правления Гульмиру Сабденбек".
Она имеет профильное медицинское образование, степень магистра общественного здравоохранения (MPH), а также управленческий опыт в сфере здравоохранения.
В разные годы занимала руководящие должности, возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга, являлась заместителем председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр".
В предыдущей должности заместителя заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента РК курировала вопросы социальной политики и устойчивого развития, государственного аудита и финансового контроля.
"Коллективу фонда также был представлен первый заместитель председателя Правления Айдар Мекебеков".Пресс-служба МФ РК
Он имеет многолетний опыт работы в системе Министерства финансов РК. Прошел путь от налогового инспектора до руководителя подразделений органов государственных доходов и финансового контроля. Занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. До сегодняшнего дня являлся директором департамента по противодействию хищениям в ТОО "Корпорация Казахмыс".
Фото: gov.kz
"Деятельность Фонда социального медицинского страхования будет ориентирована на целевое и прозрачное распределение финансовых средств с учетом реальных потребностей населения, а также на обеспечение качественной медицинской помощи".Пресс-служба МФ РК
Фото: gov.kz
Новость дополняется...