Общество

Китай и Монголия могут помочь Казахстану с газификацией ВКО

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:11 Фото: pixabay
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 11 февраля 2026 года на пленарном заседании Мажилиса поделился планами по газоснабжению Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос об этом ему задали депутаты Мажилиса.

"В целом по газификации востока и севера у нас есть два пути. Первое – Китай и Монголия заключили двустороннее соглашение проложить трубопровод. Однако переговоры еще идут. Второе решение уже с Россией: с 2027 по 2030 год мы будем реализовывать проект, в рамках которого будет проложен трубопровод Астана – Кокшетау и Кокшетау – Петропавловск", – сказал Туткышбаев.

Через этот маршрут, по его словам, будет обеспечиваться газом север страны.

"После того, как будет решен вопрос газоснабжения севера, мы проектные документы рассмотрим и проведем расчеты проектной документации, какой объем газа. Но для реализации этого проекта нужны деньги и время", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что казахстанцы начали потреблять больше газа.

Азамат Сыздыкбаев
