Общество

В Казахстане хотят изменить систему ценообразования на газ

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 10:41 Фото: Zakon.kz
Депутат Едил Жанбыршин 11 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты озвучил предложение внедрить дистанционные счетчики газа и изменить подход к ценообразованию, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен при обсуждении законопроекта по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа отметил, что действующая система ценообразования не учитывает фактические объемы потребления газа.

"Кроме того, не принимаются во внимание климатические особенности регионов. Так, жилой дом площадью 200 кв. м, расположенный в теплом регионе, потребляет больше газа, чем аналогичный дом в регионе с холодным климатом. Однако эта разница не отражается в ценообразовании, что нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа. В этой связи законопроектом предлагается установить нормы потребления и применять дифференцированный подход к ценообразованию при превышении установленных норм. Аналогичный подход уже применяется в водоснабжении и электроэнергетике", – озвучил депутат.

Следует отметить, что такой механизм давно внедрен в Азербайджане и Узбекистане.

"Еще один важный момент – это неточность учета потребления газа. В настоящее время показания приборов учета 2,1 млн потребителей снимаются контролерами вручную или потребители фотографируют показания счетчика и отправляют их через мессенджеры. Часть абонентов иногда отсутствует дома либо не предоставляет доступ к приборам учета, что препятствует полноценному и точному учету. В системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь 100 тысяч оснащены приборами учета с дистанционной передачей данных", – сказал Жанбыршин.

В этой связи депутат предлагает поэтапно перейти на использование приборов учета газа с дистанционной передачей данных и сформировать единую цифровую систему учета газа.

"При этом замена приборов учета будет осуществляться за счет средств газоснабжающих организаций. Принятие таких норм в газовой отрасли позволит обеспечить социальную справедливость и повысить эффективность использования невозобновляемого ресурса. Кроме того, это приведет к снижению платежей населения и экономии газа, а высвобожденные объемы будут направлены на производство и газификацию негазифицированных населенных пунктов", – заявил он.

Ранее стало известно, что в Алматы счета на газ вырастут на 16%.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Ошибка в тексте: