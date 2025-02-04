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Происшествия

В жуткой аварии на трассе Алматы – Бишкек погибли три человека

В жуткой аварии на трассе Алматы – Бишкек погибли три человека, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:01 Фото: Telegram/police_almobl
В Алматинской области сегодня, 4 февраля 2025 года, произошла жуткая авария, в которой погибли три человека, один – пострадал. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 102 км автодороги Алматы – Бишкек.

"По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Chevrolet Cobalt с различными травмами госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.

Полиция Алматинской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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