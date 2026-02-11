В Казахстане сотрудники особо охраняемого парка ловили редких птиц для вывоза за границу
Так, согласно заявлению стражей порядка за 11 февраля 2026 года, отлов птиц, занесенных в Красную книгу, осуществлялся на территории Баянаульского государственного национального природного парка.
Баянаульский государственный национальный природный парк – национальный парк в Казахстане, расположенный на юге Павлодарской области, в 100 км от Экибастуза. Входит в число особо охраняемых природных территорий Казахстана.
Стоит отметить, что среди задержанных группа лиц, включая сотрудников парка.
"В ходе 17 обысков изъято более 40 птиц, 5 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, несколько единиц метательного и холодного оружия, а также приспособления для содержания и транспортировки птиц".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Предварительный ущерб государству, по данным ДП, оценивается в размере свыше 120 миллионов тенге.
"В настоящее время проводится досудебное расследование, все задержанные арестованы", – добавили стражи порядка.
Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.
