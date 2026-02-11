Где в Казахстане потеплеет до +5°С, а кому ждать морозов до -33°С

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12, 13 и 14 февраля 2026 года. По их данным, большая часть страны окажется под влиянием отрога северо-западного антициклона, который принесет погоду без осадков, сообщает Zakon.kz.

Только на юге и юго-востоке страны прогнозируются дождь и снег, временами сильные в связи с прохождением фронтальных разделов.

Кроме того, как уточнили метеорологи, по республике возможно усиление ветра, туманы, на юге, юго-востоке – гололед, низовая метель.

Что касается температурного фона, то ожидается постепенное повышение:

на западе ночью от -15-25°С до -2-12°С, днем от -5-15°С до -5°+5°С;

на севере, северо-западе ночью от -20-31°С до -15-25°С, днем от -15-22°С до -5-13°С.

в центре повышение ночью от -20-31°С до -12-23°С, днем от -10-20°С до -1-12°С.

На востоке Казахстана ночью похолодает от -13-23°С до -25-33°С.

Тем временем сегодня, 11 февраля 2026 года, в Астане бушует непогода. Так, учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения.

