Как испечь блины без яиц и молока

Так как веганство становится все более популярным, то многие начинают искать альтернативные рецепты любимых блюд без использования продуктов животного происхождения. Блины не являются исключением. Испечь вкусный и аппетитный завтрак без яиц и молока вполне реально, сообщает Zakon.kz.

Самой главной задачей является замена яиц.

Яйца в блинах отвечают за связывание ингредиентов. Кулинары отмечают, что их можно заменить бананом, яблочным пюре, а также картофельным или кукурузным крахмалом.

А вместо коровьего молока используйте альтернативное. К примеру, как отмечено в публикации издания "АиФ", соевое, миндальное, овсяное или рисовое.

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А уже для тех, кто просто следит за фигурой, есть диетический вариант, который отличается наименьшей калорийностью, – блины на воде.

Готовятся они из муки, воды, небольшого количества яиц, сахара и соли, а жарятся на сухой сковороде или с минимальным количеством масла. Для того, чтобы снизить калорийность продукта, нужно использовать цельнозерновую муку вместо пшеничной высшего сорта, а также заменить свекольный или тростниковый сахар сахарозаменителем. Калорийность таких блинов составит примерно 100-120 ккал на 100 г продукта.

Традиция печь блины на Масленицу существует так давно, что многие уже не задумываются о ее истинном значении. Принято считать, что круглый блин – это символ солнца.

Самыми калорийными из всех являются блины на сливках. Они получаются очень нежными и вкусными. К сожалению, снизить калорийность такого блюда, не потеряв при этом его характерный вкус и текстуру, крайне сложно, – лучше употреблять блины на сливках в небольших количествах. Их калорийность составляет примерно 250-300 ккал на 100 г.

Масленица в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, а закончится в воскресенье, 2 марта, Прощеным воскресеньем.

Ранее мы рассказывали о секретном ингредиенте, который сделает блины в 10 раз вкуснее. Об этом можно прочитать по этой ссылке.