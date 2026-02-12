Фитр-садака: сколько и когда оплачивать в 2026 году

11 февраля Духовное управление мусульман Казахстана установило размер и сроки оплаты фитр-садака в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Так, по итогам заседания президиума Духовного управления мусульман Казахстана размер фитр-садака в этом году установлен в размере 735 тенге.

"Сумма фитр-садака по стране рассчитана исходя из средней стоимости двух кг муки. Цена на муку была определена на основе данных, предоставленных городскими и областными представительствами ДУМК", – говорится в сообщении.

По данным ДУМК, в настоящее время широко используются не сама пшеница, а продукты ее переработки, такие как мука и талкан. Поэтому управление взяло за основу расчет фитр-садака по муке.

"Это связано с тем, что в шариате разрешается выплачивать фитр-садака как пшеницей, так и продуктами из нее", – говорится в сообщении.

Фото: Instagram/muftyatkz

Также выяснилось, что обязательное время выплаты фитр-садака – это первый день праздника айт. Если не удалось выплатить вовремя, допускается выплата и после праздничного намаза. Однако предпочтительным считается выплата фитр-садака до айт-намаза.

В этом году пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта. Ночь предопределения выпадает на ночь с 16 на 17 марта.