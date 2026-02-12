#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Фитр-садака: сколько и когда оплачивать в 2026 году

Фитр-садака на Ораза в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 06:06 Фото: Zakon.kz
11 февраля Духовное управление мусульман Казахстана установило размер и сроки оплаты фитр-садака в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Так, по итогам заседания президиума Духовного управления мусульман Казахстана размер фитр-садака в этом году установлен в размере 735 тенге.

"Сумма фитр-садака по стране рассчитана исходя из средней стоимости двух кг муки. Цена на муку была определена на основе данных, предоставленных городскими и областными представительствами ДУМК", – говорится в сообщении.

По данным ДУМК, в настоящее время широко используются не сама пшеница, а продукты ее переработки, такие как мука и талкан. Поэтому управление взяло за основу расчет фитр-садака по муке.

"Это связано с тем, что в шариате разрешается выплачивать фитр-садака как пшеницей, так и продуктами из нее", – говорится в сообщении.

Фото: Instagram/muftyatkz

Также выяснилось, что обязательное время выплаты фитр-садака – это первый день праздника айт. Если не удалось выплатить вовремя, допускается выплата и после праздничного намаза. Однако предпочтительным считается выплата фитр-садака до айт-намаза.

В этом году пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта. Ночь предопределения выпадает на ночь с 16 на 17 марта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рамазан-2023: определен размер фитр-садака в Казахстане
12:21, 15 марта 2023
Рамазан-2023: определен размер фитр-садака в Казахстане
Рамазан-2026: опубликовано расписание поста и намаза по городам Казахстана
14:30, 11 февраля 2026
Рамазан-2026: опубликовано расписание поста и намаза по городам Казахстана
В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год
20:49, 04 декабря 2023
В Казахстане опубликован календарь мусульманских праздников на 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легендарная горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026
06:19, Сегодня
Легендарная горнолыжница перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде-2026
Аружан Сагандыкова вышла во второй круг турнира в Египте
05:56, Сегодня
Аружан Сагандыкова вышла во второй круг турнира в Египте
Экс-защитник "Барыса" отметился шайбой на Олимпиаде-2026
05:25, Сегодня
Экс-защитник "Барыса" отметился шайбой на Олимпиаде-2026
Определились четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной
04:34, 12 февраля 2026
Определились четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: