Общество

Распространение кори в Астане, Алматы и двух областях обсудили в правительстве

Корь в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 08:50 Фото: Zakon.kz
В правительстве Казахстана прошло совещание по вопросам распространения инфекционных заболеваний, в том числе кори, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, с начала года зарегистрирован 1951 случай кори. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в городах Астане и Алматы, а также в Жамбылской и Атырауской областях.

"Основная доля приходится на детей до пяти лет, при этом среди заболевших преобладают непривитые дети, в том числе в связи с отказами от вакцинации", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева заслушала доклады заместителей акимов регионов с высоким уровнем заболеваемости корью. Она подчеркнула необходимость ежедневно анализировать эпидемиологическую ситуацию по кори в региональных штабах при акиматах, а также отметила персональную ответственность руководителей на местах.

"Отдельно был рассмотрен вопрос по охвату профилактическими прививками", – говорится в сообщении.

В ряде регионов сохраняется недостижение целевых показателей, особенно в Мангистауской области, где охваты не достигнуты по всем основным видам вакцин. Подчеркнуто, что такие разрывы создают условия для распространения инфекций и требуют усиления адресной работы на уровне первичного звена.

По итогам совещания Аида Балаева поручила взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию по кори, а также активизировать информационно-разъяснительную работу с населением о важности иммунизации, прежде всего в Мангистауской области.

Ранее корь среди кадетов прокомментировал главный санврач Акмолинской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
