164 350 или 272 475 тенге: сколько платят за рождение ребенка в Казахстане с 2026 года
По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), общая сумма направленных средств составила 59,2 млрд тенге.
Так, как сказано в публикации ведомства в четверг, 12 февраля:
"В январе 2026 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 28,5 тыс. человек на сумму 5,6 млрд тенге".
Стоит уточнить, что на данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.
Кроме того, право на пособие по уходу за ребенком имеют семьи с родными, усыновленными или взятыми под опеку детьми, а также со сводными детьми, если они не учтены в семье другого родителя.
"Выплата назначается в том случае, если человек, который ухаживает за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования".Пресс-служба МТСЗН РК
В январе 2026 года пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года получили 130,2 тыс. человек на сумму 4,2 млрд тенге.
Конечно же, есть нюансы. К примеру, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
По последним данным, размеры пособия на рождение ребенка составляют:
- на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 164 350 тенге;
- на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 272 475 тенге.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
- на первого ребенка – 5,76 МРП, или 24 912 тенге;
- на второго ребенка – 6,81 МРП, или 29 454 тенге;
- на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 33 952 тенге;
- на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 38 493 тенге.
"Работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)".Пресс-служба МТСЗН РК
Стоит отметить, что размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.
Данную единовременную выплату в январе 2026 года получили 17,4 тыс. человек на общую сумму 16,8 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 160 626 тенге.
Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.
"Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно", – добавили в министерстве.
В январе 2026 года данная выплата назначена 16,5 тыс. человек, сумма осуществленной выплаты составила 32,6 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 78 294 тенге.
Ранее мы писали, что в январе 2026 года государственные пособия получили в среднем 875,2 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 56,5 млрд тенге.