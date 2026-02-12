#Казахстан в сравнении
Общество

164 350 или 272 475 тенге: сколько платят за рождение ребенка в Казахстане с 2026 года

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 10:14 Фото: pexels
В 2026 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и уход за ребенком до 1,5 года охвачены 164,1 тысячи казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), общая сумма направленных средств составила 59,2 млрд тенге.

Так, как сказано в публикации ведомства в четверг, 12 февраля:

"В январе 2026 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 28,5 тыс. человек на сумму 5,6 млрд тенге".

Стоит уточнить, что на данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Кроме того, право на пособие по уходу за ребенком имеют семьи с родными, усыновленными или взятыми под опеку детьми, а также со сводными детьми, если они не учтены в семье другого родителя.

"Выплата назначается в том случае, если человек, который ухаживает за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования".Пресс-служба МТСЗН РК

В январе 2026 года пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года получили 130,2 тыс. человек на сумму 4,2 млрд тенге.

Конечно же, есть нюансы. К примеру, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

По последним данным, размеры пособия на рождение ребенка составляют:

  • на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 164 350 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 272 475 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП, или 24 912 тенге;
  • на второго ребенка – 6,81 МРП, или 29 454 тенге;
  • на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 33 952 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 38 493 тенге.
"Работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)".Пресс-служба МТСЗН РК

Стоит отметить, что размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату в январе 2026 года получили 17,4 тыс. человек на общую сумму 16,8 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 160 626 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.

"Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно", – добавили в министерстве.

В январе 2026 года данная выплата назначена 16,5 тыс. человек, сумма осуществленной выплаты составила 32,6 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 78 294 тенге.

Ранее мы писали, что в январе 2026 года государственные пособия получили в среднем 875,2 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 56,5 млрд тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
