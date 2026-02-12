Казахстанец отсудил 19,6 млн тенге за сломавшуюся через два года машину из салона

Казахстанец купил новую машину, у которой через два года сломался двигатель. В итоге он через суд добился возврата денег, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Павлодарского облсуда 12 февраля 2026 года рассказали, что мужчина в феврале 2023 года купил у ТОО автомобиль марки CHERY TIGGO 8 PRO MAX стоимостью 19,6 млн тенге, с гарантийным сроком 84 месяца либо 200 тыс. км пробега.

"Автомобиль находился в залоге у банка и был застрахован. В марте 2025 года, в период действия гарантии, из строя вышел двигатель автомобиля. Транспортное средство было передано в сервис ТОО и длительное время находилось в неисправном состоянии. Владелец машины неоднократно обращался к ТОО-продавцу с претензиями, но ремонт не был завершен в полном объеме. Обращаясь в суд с иском к ТОО, владелец автомобиля просил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ТОО стоимость автомобиля, неустойку, убытки и компенсацию морального вреда", – сказано в сообщении.

Представитель ТОО иск не признал, утверждая, что неисправность является гарантийной, что принимались меры по ремонту, а также был предоставлен автомобиль на замену.

Межрайонный суд по гражданским делам Павлодара, рассмотрев дело, отметил, что неисправность возникла в период гарантийного срока и доказательства нарушения владельцем машины правил эксплуатации продавец не представил.

"Длительное пребывание автомобиля в неисправном состоянии свидетельствует о существенном недостатке товара. Суд, руководствуясь нормами Гражданского кодекса и Закона "О защите прав потребителей", признал требования владельца машины о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за автомобиль суммы правомерным", – объяснили в суде.

В итоге суд расторг договор купли-продажи, с ТОО взыскано 19,6 млн тенге – стоимость автомобиля, 150 тыс. тенге в счет компенсации морального вреда.

Павлодарский областной суд оставил без рассмотрения апелляционные жалобы ТОО и банка в связи с их отзывом.

Судебный акт вступил в законную силу.

