#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Казахстанец отсудил 19,6 млн тенге за сломавшуюся через два года машину из салона

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 10:21 Фото: unsplash
Казахстанец купил новую машину, у которой через два года сломался двигатель. В итоге он через суд добился возврата денег, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Павлодарского облсуда 12 февраля 2026 года рассказали, что мужчина в феврале 2023 года купил у ТОО автомобиль марки CHERY TIGGO 8 PRO MAX стоимостью 19,6 млн тенге, с гарантийным сроком 84 месяца либо 200 тыс. км пробега.

"Автомобиль находился в залоге у банка и был застрахован. В марте 2025 года, в период действия гарантии, из строя вышел двигатель автомобиля. Транспортное средство было передано в сервис ТОО и длительное время находилось в неисправном состоянии. Владелец машины неоднократно обращался к ТОО-продавцу с претензиями, но ремонт не был завершен в полном объеме. Обращаясь в суд с иском к ТОО, владелец автомобиля просил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ТОО стоимость автомобиля, неустойку, убытки и компенсацию морального вреда", – сказано в сообщении.

Представитель ТОО иск не признал, утверждая, что неисправность является гарантийной, что принимались меры по ремонту, а также был предоставлен автомобиль на замену.

Межрайонный суд по гражданским делам Павлодара, рассмотрев дело, отметил, что неисправность возникла в период гарантийного срока и доказательства нарушения владельцем машины правил эксплуатации продавец не представил.

"Длительное пребывание автомобиля в неисправном состоянии свидетельствует о существенном недостатке товара. Суд, руководствуясь нормами Гражданского кодекса и Закона "О защите прав потребителей", признал требования владельца машины о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за автомобиль суммы правомерным", – объяснили в суде.

В итоге суд расторг договор купли-продажи, с ТОО взыскано 19,6 млн тенге – стоимость автомобиля, 150 тыс. тенге в счет компенсации морального вреда.

Павлодарский областной суд оставил без рассмотрения апелляционные жалобы ТОО и банка в связи с их отзывом.

Судебный акт вступил в законную силу.

Другой казахстанец сумел отсудить 8 млн тенге за незаконный арест.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
118 млн тенге в ставках и новый автомобиль: история крупного хищения в Казахстане
10:54, Сегодня
118 млн тенге в ставках и новый автомобиль: история крупного хищения в Казахстане
Почти 40 млн тенге отсудил казахстанец у государства за три года "ада"
12:49, 15 июля 2025
Почти 40 млн тенге отсудил казахстанец у государства за три года "ада"
Казахстанец поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но деньги конфисковали
10:45, 25 февраля 2025
Казахстанец поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но деньги конфисковали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
11:02, Сегодня
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
10:46, Сегодня
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
10:32, Сегодня
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
10:15, Сегодня
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: