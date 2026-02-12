МВД предупредило казахстанцев о предпраздничных мошенниках
Фото: pixabay
В преддверии Дня всех влюбленных многие ищут идеальный подарок для своей второй половинки. В период праздничных скидок и "горячих" распродаж особенно активизируются интернет-мошенники, сообщает Zakon.kz.
Об этом 12 февраля 2026 года предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Чтобы романтический сюрприз не обернулся потерей денег, казахстанцев просят соблюдать простые меры предосторожности:
- покупайте только на проверенных сайтах и официальных маркетплейсах;
- не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и комментариев;
- остерегайтесь низких цен, если предложение выглядит слишком выгодным – это повод насторожиться;
- просите подтвердить наличие товара: можно через видеозвонок с демонстрацией товара и адреса магазина. Мошенники, как правило, уклоняются от таких просьб и вместо этого присылают геолокацию – это может быть уловкой;
- будьте внимательны при оплате. Не переводите деньги на личные счета и сомнительные реквизиты;
- берегите персональные данные. Никогда не сообщайте посторонним пароли, коды из SMS и данные банковских карт.
Ранее криминальный психолог составила "классический" портрет жертв мошенников.
