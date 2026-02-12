#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Общество

МВД предупредило казахстанцев о предпраздничных мошенниках

подарок, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 14:34 Фото: pixabay
В преддверии Дня всех влюбленных многие ищут идеальный подарок для своей второй половинки. В период праздничных скидок и "горячих" распродаж особенно активизируются интернет-мошенники, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 февраля 2026 года предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Чтобы романтический сюрприз не обернулся потерей денег, казахстанцев просят соблюдать простые меры предосторожности:

  • покупайте только на проверенных сайтах и официальных маркетплейсах;
  • не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и комментариев;
  • остерегайтесь низких цен, если предложение выглядит слишком выгодным – это повод насторожиться;
  • просите подтвердить наличие товара: можно через видеозвонок с демонстрацией товара и адреса магазина. Мошенники, как правило, уклоняются от таких просьб и вместо этого присылают геолокацию – это может быть уловкой;
  • будьте внимательны при оплате. Не переводите деньги на личные счета и сомнительные реквизиты;
  • берегите персональные данные. Никогда не сообщайте посторонним пароли, коды из SMS и данные банковских карт.

Ранее криминальный психолог составила "классический" портрет жертв мошенников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Как распознать мошенников в День святого Валентина: советы казахстанцам от МВД
18:02, 13 февраля 2025
Как распознать мошенников в День святого Валентина: советы казахстанцам от МВД
Открытка с вирусом и "скидка мечты": МВД срочно предупредило казахстанцев
09:43, 18 декабря 2025
Открытка с вирусом и "скидка мечты": МВД срочно предупредило казахстанцев
Нацбанк предупредил казахстанцев о мошенниках
19:11, 23 июня 2023
Нацбанк предупредил казахстанцев о мошенниках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Украинский скелетонист дисквалифицирован с Олимпийских игр в Италии
14:14, Сегодня
Украинский скелетонист дисквалифицирован с Олимпийских игр в Италии
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
13:56, Сегодня
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
Стало известно, когда Абат Аймбетов сможет дебютировать за "Петролул"
13:39, Сегодня
Стало известно, когда Абат Аймбетов сможет дебютировать за "Петролул"
Ризабек Айтмухан ответил хейтерам
13:24, Сегодня
Ризабек Айтмухан ответил хейтерам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: