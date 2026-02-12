#Казахстан в сравнении
Общество

У генпрокурора Казахстана появятся новые функции

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 12 февраля 2026 года на заседании в Сенате рассказал о запланированных мерах по защите прав инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, в целях защиты прав инвесторов при Генеральной прокуратуре будет создана специальная площадка по досудебному разрешению споров.

"Функции инвестиционного омбудсмена будет выполнять генеральный прокурор. В каждой области назначат инвестиционного прокурора, который станет представителем инвестиционного омбудсмена и заместителем председателя Регионального инвестштаба и обеспечит правовую поддержку проектов", – сказал Касенов.

По его словам, Комитет по защите прав инвесторов будет курировать проекты, рассматривать обращения и координировать работу госорганов по решению проблемных вопросов на региональных инвестиционных штабах.

Ранее мы писали, что казахстанские фронт-офисы по работе с инвесторами могут появиться в США и Германии.

Азамат Сыздыкбаев
