Казахстанские фронт-офисы по работе с инвесторами могут появиться в США и Германии

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 12 февраля 2026 года на заседании в Сенате сообщил о планах по открытию фронт-офисов по работе с инвесторами в ряде стран, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое предложение содержится в Концепции инвестиционной политики до 2030 года.

"Для усиления внешнего контура привлечения инвестиций предлагается создать полноценные региональные представительства в ключевых центрах – это Германия, США, КНР, Катар, РФ, Турция и Малайзия", – сказал Касенов.

По его словам, создаваемые представительства будут выступать фронт-офисами по оперативному взаимодействию с инвесторами, обеспечивая точечный таргет по компаниям и инвесторам, подготовку аналитики и инициатив, а также прямую коммуникацию с отраслевыми министерствами, акиматами, национальными институтами развития.

"Также будут усилены работы субъектов квазигосударственного сектора для обеспечения поддержки инвесторов, содействия реализации приоритетных проектов, развития экспортного потенциала и укрепления международного экономического сотрудничества", – добавил вице-министр.

Концепцию инвестиционной политики до 2030 года утвердили в январе 2026 года.