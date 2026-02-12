#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Казахстанские фронт-офисы по работе с инвесторами могут появиться в США и Германии

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:34 Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 12 февраля 2026 года на заседании в Сенате сообщил о планах по открытию фронт-офисов по работе с инвесторами в ряде стран, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое предложение содержится в Концепции инвестиционной политики до 2030 года.

"Для усиления внешнего контура привлечения инвестиций предлагается создать полноценные региональные представительства в ключевых центрах – это Германия, США, КНР, Катар, РФ, Турция и Малайзия", – сказал Касенов.

По его словам, создаваемые представительства будут выступать фронт-офисами по оперативному взаимодействию с инвесторами, обеспечивая точечный таргет по компаниям и инвесторам, подготовку аналитики и инициатив, а также прямую коммуникацию с отраслевыми министерствами, акиматами, национальными институтами развития.

"Также будут усилены работы субъектов квазигосударственного сектора для обеспечения поддержки инвесторов, содействия реализации приоритетных проектов, развития экспортного потенциала и укрепления международного экономического сотрудничества", – добавил вице-министр.

Концепцию инвестиционной политики до 2030 года утвердили в январе 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
У генпрокурора Казахстана появятся новые функции
16:46, Сегодня
У генпрокурора Казахстана появятся новые функции
Министерство нацэкономики: Такие термины, как "дыра в экономике", к нам не применимы
12:29, 10 октября 2024
Министерство нацэкономики: Такие термины, как "дыра в экономике", к нам не применимы
Для чего проводится налоговая реформа, рассказали в МНЭ
17:59, 20 февраля 2025
Для чего проводится налоговая реформа, рассказали в МНЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Сегодня
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Сегодня
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
17:02, Сегодня
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
16:43, Сегодня
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: