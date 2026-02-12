#Казахстан в сравнении
Общество

Могут ли ввести в Казахстане онлайн-голосование

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:01 Фото: Zakon.kz
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин в кулуарах Центральной комиссии референдума 12 февраля 2026 года высказался о возможности проведения цифрового голосования в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ростислав Коняшкин отметил, что для проведения электронного голосования необходимы, в первую очередь, поправки в законодательство.

"На этом референдуме, скорее всего, нет (не рассматривается электронное голосование. – Прим. ред.). С учетом сроков. Необходим кардинальный пересмотр функционирования системы всего избирательного процесса: формирования списков избирателей и так далее. Для того чтобы принять соответствующее решение, необходимо в том числе изменение законодательства", – добавил он.

По его словам, очень развитые как с экономической, так и с цифровой точки зрения страны до сих пор не перешли на онлайн-голосование как частичное, так и полное, с отказом от офлайн-голосования.

"Здесь все же нужно смотреть не с технической точки зрения, а с точки зрения самого процесса голосования: гражданин приходит на избирательный участок – это его волеизъявление, в том числе есть вопросы, касающиеся тайны голосования. А в случае, если процесс будет проходить в цифровом формате, то это будет требовать логирования и так далее. То есть это такой комплексный момент, который нужно рассматривать не только с технической точки зрения, но и с точки зрения законодательства и организационных моментов", – резюмировал вице-министр.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
