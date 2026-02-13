#Казахстан в сравнении
События

Движение по одной из улиц Алматы будет закрыто до конца июня

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 09:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На улице Серикова в Алматы временно ограничат движение на длительное время. Об этом Zakon.kz стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly, который оповещает о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения.

Известно, что из-за строительно-монтажных работ по пробивке ул. Тлендиева (от пр. Рыскулова до границы города) вводятся ограничения на участке ул. Серикова.

Так, с 14 февраля 2026 года по 30 июня 2026 года движение будет перекрыто на пересечении с ул. Хамита Алтая.

Объезд – по улицам Куанышбаева и Майкановой.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Специалисты подчеркивают, что на месте установят предупреждающие знаки и стенды с контактами подрядчика.

Жителей и гостей города просят планировать маршрут заранее.

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, в Алматы будет частично ограничено движение. По данным пресс-службы городского акимата, это связано с проведением спортивного мероприятия. Известно, что в городском забеге примут участие около 2500 бегунов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
