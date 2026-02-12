На выходных улицы Алматы перекроют из-за забега

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, в Алматы будет частично ограничено движение. По данным пресс-службы городского акимата, это связано с проведением спортивного мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в городском забеге примут участие около 2 500 бегунов.

Так, старт будет дан у бизнес-центра "Нурлы-Тау".

Маршрут пройдет по пр. аль-Фараби до пр. Гагарина с разворотом и возвращением к месту старта.

Для участников предусмотрены три дистанции – 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"С 04:00 до 12:00 перекроют участок ул. Ю. Померанцева от проспекта аль-Фараби до ул. Ганди. С 08:00 до 10:45 будет закрыта северная сторона пр. аль-Фараби от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до пр. Серкебаева". Пресс-служба акимата Алматы

Южная сторона проспекта аль-Фараби останется открытой и свободной для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении будет организован по ул. Тимирязева.

