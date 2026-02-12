#Казахстан в сравнении
Опасная погода: в Алматы и 14 областях объявили штормовое предупреждение на пятницу

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 23:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы и 14 областях Казахстана на 13 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед. 13-15 февраля в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге области порывы 15 м/с.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере, юге области порывы 15 м/с.

Ночью на западе, юге Мангистауской области ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На западе, юге, в центре Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), в горных районах области ожидается снег, временами сильный снег. На западе, юге, в центре, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются временами осадки (преимущественно дождь), гололед, туман. В Туркестане утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, в Аягозском районе порывы 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере Акмолинской области ожидается поземок. Ветер юго-западный, юго-восточный, на севере области порывы 15-18 м/с.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На западе, юге, в горных районах области гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидаются гололед, туман.

В Алматы временами ожидаются гололед, туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 13 февраля 2026 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
