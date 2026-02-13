На сколько лет в Казахстане осталось нефти, газа и золота

И.о. председателя Комитета геологии Канат Ерубаев 13 февраля 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал обеспеченность Казахстана запасами природных ресурсов, а также перспективы после их истощения, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о том, на сколько лет Казахстану хватит запасов нефти, газа, золота и урана, а также какая программа развития предусмотрена на период после истощения этих ресурсов, он указал на неправильную постановку вопроса.

"Потому что в любом случае разведка проводится, в любом случае запасы пополняются, в любом случае какое-то государственное биологическое изучение недр проводится, чтобы дополнительно какие-то запасные (источники. – Прим. ред.) нарастить. Вместе с тем, если так приблизительно сказать, то у нас на государственном учете запасов полезных ископаемых находится более 4 млрд тонн нефти. При существующих объемах добычи этих запасов приблизительно хватит на 50 лет", – ответил спикер.

Он сообщил, что, по данным государственного учета запасов, объем золота в Казахстане составляет около 2,3 тыс. тонн. При текущих объемах добычи этих запасов хватит примерно на 37 лет.

Ранее стало известно, что на геологоразведку в Казахстане направят около 240 млрд тенге.