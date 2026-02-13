#Казахстан в сравнении
Общество

Еще в одном регионе Казахстана будут искать нефть

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 13:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. председателя Комитета геологии Канат Ерубаев 13 февраля 2026 года на брифинге в СЦК сообщил, что в Костанайской области проведут разведку перспективных нефтяных участков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, соответствуют ли действительности сообщения об обнаружении нефти в Жангельдинском районе Костанайской области и не преждевременно ли говорить о ее добыче.

"Чтобы найти нефть, нужно найти перспективные ловушки. Это работа сложная, но необходимо ее проводить. У нас северо-тургайский осадочный бассейн очень большой. При этом северная страна там добывает нефть и газ. И условий для обнаружения таких же объектов у нас достаточно. Поэтому мы заложили сейсморазведочные работы на этой территории", – сказал Канат Ерубаев.

По его словам, к работам планируется приступить в этом году, а завершить – через три года.

Ранее спикер озвучил, на сколько лет в Казахстане осталось нефти, газа и золота.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
