Еще в одном регионе Казахстана будут искать нефть

И.о. председателя Комитета геологии Канат Ерубаев 13 февраля 2026 года на брифинге в СЦК сообщил, что в Костанайской области проведут разведку перспективных нефтяных участков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, соответствуют ли действительности сообщения об обнаружении нефти в Жангельдинском районе Костанайской области и не преждевременно ли говорить о ее добыче.

"Чтобы найти нефть, нужно найти перспективные ловушки. Это работа сложная, но необходимо ее проводить. У нас северо-тургайский осадочный бассейн очень большой. При этом северная страна там добывает нефть и газ. И условий для обнаружения таких же объектов у нас достаточно. Поэтому мы заложили сейсморазведочные работы на этой территории", – сказал Канат Ерубаев.

По его словам, к работам планируется приступить в этом году, а завершить – через три года.

